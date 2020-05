A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta sexta-feira que 91 pessoas estão atualmente infectadas pelo coronavírus Sars-CoV-2, e com isso é a primeira vez que o número ficou abaixo de 100 desde janeiro.

Até a última meia-noite local (13h de quinta-feira em Brasília), segundo as autoridades sanitárias do país, 11 dessas 91 pessoas tinham quadro de saúde grave.

A comissão também anunciou que 14 pessoas foram curadas nas 24 horas entre os dois boletins diários. Assim, o número total de infectados ativos caiu, apesar de quatro novos casos terem sido relatados desde quinta-feira, todos por transmissão local e na província de Jilin, no nordeste do país.

O órgão oficial não relatou nenhuma morte no novo boletim. O número total de óbitos por Covid-19 na China permanece, portanto, em 4.633, e o de pessoas oficialmente diagnosticadas com o novo coronavírus no país desde o início da pandemia é de 82.933, das quais 78.209 receberam alta. EFE

