20 out 2020

EFE Pequim 20 out 2020

Mais de 60 mil voluntários receberam uma das quatro candidatas chinesas à vacina contra a covid-19 "sem apresentar efeitos adversos significativos", revelou, nesta terça-feira, o Ministério da Ciência e Tecnologia da China.

Em entrevista coletiva do governo sobre o avanço das vacinas na China, o vice-diretor do Departamento de Desenvolvimento Social do Ministério, Tian Baoguo, disse que 13 vacinas já foram parcial ou totalmente desenvolvidas pelo país asiático na fase 3 dos testes clínicos.