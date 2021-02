A ministra da Saúde do Egito, Hala Zayed, anunciou nesta terça-feira que seu país recebeu 300 mil doses da vacina chinesa Sinopharm como um "presente" do país asiático, logo após começar a fornecer as primeiras vacinas daquela empresa farmacêutica aos profissionais da saúde egípcios.

O carregamento chegou hoje ao Aeroporto Internacional do Cairo, onde foi recebido pelo subsecretário e porta-voz do Ministério da Saúde, Khaled Mujahid, e pelo embaixador chinês no Egito, Liao Li Zhang, segundo nota do Ministério da Saúde.