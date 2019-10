15 out 2019

EFE Pequim 15 out 2019

As equipes de negociação de China e Estados Unidos voltarão a conversar na próxima semana para polir o acordo parcial que tentará dar trégua à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, informou a imprensa chinesa nesta terça-feira.

Segundo o jornal de Hong Kong "South China Morning Post", o secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, e o representante de Comércio, Robert Lighthizer, conversarão por telefone na semana que vem com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He antes de "se encontrarem frente a frente".