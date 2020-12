A China encontrou novamente uma remessa de camarões congelados com vestígios do novo coronavírus em suas embalagens, neste caso, da América do Sul, informou nesta segunda-feira a agência de notícias estatal "Xinhua".

As autoridades do condado de Yuanyang, na província central de Henan, garantiram ontem que uma das análises das embalagens daquele lote, cujo país de origem não foi revelado, tinha dado um resultado positivo.