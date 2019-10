1 out 2019

Javier García, Pequim 1 out 2019

A República Popular da China exibiu nesta terça-feira seu poderio militar em um imponente desfile, o maior da sua história, para comemorar os 70 anos da sua fundação e reforçar a liderança de Xi Jinping à frente do país e do partido comunista, em torno do qual, destacou, todos os chineses devem permanecer unidos.

Em uma celebração preparada com perfeição, primeiro o Exército Popular de Libertação (EPL) e em seguida uma centena de milhares de civis marcharam pela Avenida Changan até a praça de Tiananmen, enfeitada de vermelho, para homenagear Xi e a praça principal da Partido Comunista da China (PCCh).