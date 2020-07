A China exigiu nesta setxa-feira que os Estados Unidos fechem seu consulado na cidade de Chengdu, no sudoeste do país asiático, em represália à recente ordem de fechamento do escritório diplomático chinês na cidade de Houston, Texas.

"Essa contramedida tomada pela China é uma resposta legítima e necessária à ação injustificada dos Estados Unidos para fechar nosso consulado em Houston. O relacionamento entre os dois países não é o que a China gostaria, mas Washington é responsável por isso", anunciou o Ministério das Relações Exteriores chinês em um comunicado.