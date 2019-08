Pequim exigiu nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "cumpra com seus compromissos" e permita que as empresas americanas possam seguir fazendo negócios com a Huawei, firma que foi alvo de um veto em maio para a restrição de sua atividade comercial nesse país.

"Durante o encontro entre os presidentes da China (Xi Jinping) e dos EUA em Osaka, os americanos disseram que permitiriam que as companhias fornecessem à Huawei. Quando e como vai cumprir com seus compromissos? Afeta a reputação e a credibilidade dos EUA", disse em entrevista coletiva Geng Shuang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.