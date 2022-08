A Administração Geral de Aduanas da China anunciou nesta quinta-feira, por meio de comunicado, que não será requisitado aos viajantes que reportem informações relacionadas à covid-19, como resultados de testes ou infecções prévias, na chegada do exterior.

Os viajantes internacionais que desejam entrar no território chinês, ainda assim, deverão entregar os testes e outros dados sobre a doença às embaixadas do país asiático no exterior, antes de embarcarem em voos.