O ministro da Defesa da China, Wei Fenghe, afirmou nesta sexta-feira, em reunião com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que o regime do país asiático "esmagaria com determinação" qualquer tentativa de independência de Taiwan.

As declarações de Wei, veiculadas pela emissora chinesa de televisão "CCTV" foram feitas durante encontro com Austin realizado em Cingapura, o primeiro entre os dois responsáveis pelo setor de Defesa desde que o americano assumiu a pasta, em janeiro do ano passado.