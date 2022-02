A noite desta segunda-feira marca o início do Ano do Tigre na China, cujas comemorações se verão limitadas nas grandes cidades pela precaução contra a pandemia, no momento em que Pequim, principalmente, intensifica as medidas de prevenção para a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam na próxima sexta-feira.

A China registrou vários surtos em todo seu território no mês de janeiro, incluindo o primeiro causado pela variante ômicron no país, mais especificamente na cidade de Tianjin, no nordeste.