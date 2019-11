O Ministério da Ciência e Tecnologia da China anunciou nesta quinta-feira o estabelecimento de uma equipe de trabalho focada em pesquisar e desenvolver as redes de sexta geração (6G) apenas alguns dias após o lançamento comercial do 5G no país.

Por enquanto, de acordo com o vice-ministro da Ciência Wang Xi, a pesquisa de tecnologia 6G "ainda está na fase inicial de exploração", de modo que os principais indicadores e seus cenários de aplicação ainda não foram claramente definidos.