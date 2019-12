O governo da China lamentou nesta segunda-feira que a Cúpula do Clima (COP25) terminou "sem que os países participantes tenham chegado a consensos substanciais" para combater a emergência climática.

"Acreditamos que há uma diferença entre os resultados conseguidos e a expectativa da comunidade internacional sobre este encontro. No entanto, estabelece bases para chegar a pactos no futuro", argumentou em entrevista coletiva o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang.

O encontro, segundo o porta-voz, evidenciou as "notórias diferenças" entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos na divisão de responsabilidades em relação à mudança climática.

"Não há apoio suficiente dos países desenvolvidos. Eles têm que compartilhar com os países em desenvolvimento suas valiosas políticas, além de conceder mais fundos para acabar com a diferença e poder alcançar as metas do Acordo de Paris em 2020. A China será responsável e cumprirá os compromissos", disse Geng.

A Cúpula do Clima concluiu no domingo um documento que visa aumentar a ambição climática em 2020 e cumprir o Acordo de Paris, com o qual os países se comprometem a evitar que a temperatura média do planeta suba acima de 1,5 grau Celsius neste século.

O acordo, intitulado "Chile-Madri, hora de agir", foi finalizado dois dias após o término previsto do evento e foi aprovado pela presidente da COP25, a chilena Carolina Schmidt, após um tenso debate com o Brasil, que não aceitava inicialmente dois trechos incluídos no acordo sobre oceanos e uso de terras.

O acordo final da COP25 estabelece que os países deverão apresentar em 2020 compromissos mais ambiciosos de redução das emissões chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas. EFE

jco/vnm