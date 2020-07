A China lançou nesta quinta-feira no espaço a primeira sonda que pretende levar para Marte para orbitar o planeta vermelho, pousar nele e explorar sua superfície, de acordo com imagens transmitidas pela televisão estatal "CGTN".

O lançamento ocorreu às 12h41 (horário local, 1h41 de Brasília), no foguete transportador "Long March 5-Y4", a partir do centro espacial Wenchang, na província chinesa de Hainan, localizada no sul do país.