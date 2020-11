A China lançou nesta terça-feira (data local) com sucesso a sonda espacial Chang'e-5 para coletar amostras na Lua e depois retornar à Terra, marcando a primeira missão deste tipo desde os anos 70.

O lançamento aconteceu às 4h30 (horário local; 17h30 de segunda-feira em Brasília), por meio do foguete portador Longa Marcha-5, no centro espacial de Wenchang, na província de Hainan, no sul do país.