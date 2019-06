No dia do 30° aniversário do Massacre da Praça da Paz Celestial, em Pequim, a imprensa oficial preferiu informar sobre os progressos econômicos e sociais do país, assim como os governantes, que praticamente não fizeram referência a uma das maiores tragédias da história da China.

O único meio de comunicação que fez alguma referência nesta terça-feira ao fato histórico foi o "Global Times", que publicou declarações do pesquisador da Universidade Fudan, Zhang Weiwei, que disse que a "China teria seguido o caminho da União Soviética e afundado" se os líderes chineses "não tivessem tomado duras decisões para salvaguardar a estabilidade do país há 30 anos".