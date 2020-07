O governo da China negou nesta quinta-feira as acusações de roubo de propriedade intelectual e informações de empresas americanas, que justificaram a decisão do governo dos Estados Unidos de fechar o consulado do país asiático em Houston.

"Essas acusações são maliciosas, com o único objetivo de difamar a China. O fechamento do consulado é uma medida completamente injustificada, e a China se reserva ao direito de retaliar", afirmou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Wang Wenbin.