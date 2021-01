A China negou nesta quarta-feira ter impedido um grupo de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de viajar ao país para investigar as origens da Covid-19 e garantiu se tratar de algo que as duas partes continuam negociando.

"A China está em contato com a OMS para que especialistas possam visitar o país. A China está trabalhando arduamente nos esforços de prevenção da Covid-19, mas ainda está passando por dificuldades para acelerar os preparativos, algo que a OMS está bem ciente", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país asiático, Hua Chunying, citada pela imprensa local.