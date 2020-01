A China anunciou hoje a nomeação de Luo Huining, antigo secretário do Partido Comunista (PCC) na região norte de Shanxi, como o novo diretor do chamado Escritório de Ligação, o órgão oficial que representa Pequim em Hong Kong.

Luo substitui Wang Zhimin, que ocupava o cargo desde 2017, segundo informações divulgadas pela agência de notícias oficial "Xinhua".

A nomeação surge como uma surpresa, já que Luo havia sido nomeado há apenas uma semana vice-diretor do Comitê de Assuntos Econômicos e Financeiros da Assembleia Popular Nacional (legislativo), informa o "South China Morning Post".

A escolha representa uma nova estratégia de Pequim para lidar com os protestos que vêm ocorrendo na antiga colônia britânica há sete meses. Wang teria sido demitido por "julgar mal a situação em Hong Kong", de acordo com a Televisão e Rádio Públicas locais (RTHK).

No dia 9 de junho, os protestos saíram maciçamente às ruas de Hong Kong após um controverso projeto de lei de extradição, agora retirado pelo governo, mas que se transformou em um movimento que busca uma melhoria nos mecanismos democráticos e na oposição ao autoritarismo da China.

No entanto, alguns manifestantes optaram por táticas mais radicais do que o protesto pacífico, e os confrontos violentos com a polícia têm sido comuns.

Os meses de protesto colocaram a economia de Hong Kong em recessão pela primeira vez em uma década, após uma contração de 2,9% no terceiro trimestre, afetada por quedas nas importações e exportações, nas vendas a varejo e no declínio dos números do turismo. EFE

jco/dr