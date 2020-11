A China parabenizou nesta sexta-feira os democratas Joe Biden e Kamala Harris, candidatos a presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, respectivamente, pela virtual vitória nas eleições presidenciais americanas.

"Respeitamos a escolha do povo americano e enviamos as nossas felicitações ao senhor Biden e à senhora Harris. Entendemos que o resultado das eleições americanas será decidido segundo suas leis e seus procedimentos", comentou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Wang Wenbin durante entrevista coletiva diária.