A comunidade científica da China desaconselhou nesta quarta-feira a celebração do Ano Novo Chinês, em fevereiro de 2021, quando milhões de pessoas se deslocam naquela que é conhecida como a maior migração do planeta, com grandes encontros em regiões do interior, bem como visitas a parentes, informou a mídia local.

Após um período de 57 dias sem novas infecções diárias em nível local até 13 de outubro, a China vem registrando casos esporádicos praticamente todas as semanas, uma tendência que se acentuou nos últimos dias, quando ocorreram pequenos surtos em até seis regiões diferentes do país.