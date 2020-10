15 out 2020

EFE Pequim 15 out 2020

O recente surto do novo coronavírus em Qingdao custou ao diretor da Comissão Municipal de Saúde da cidade do leste da China, Sui Zhenhua, e ao presidente do hospital de doenças pulmonares local, Deng Kai, seus respectivos cargos.

A Comissão Municipal de Saúde anunciou nesta quinta-feira a suspensão de Deng do cargo, bem como o início de uma investigação sobre sua conduta, enquanto o Comitê Municipal do Partido Comunista da China fez o mesmo ontem com Sui, conforme informou a agência estadual de notícias "Xinhua".