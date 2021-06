A China permitirá que seus cidadãos tenham um terceiro filho e oferecerá ajuda para promover a natalidade na tentativa de reverter a crescente crise demográfica que afeta o país, que em 2020 voltou a registrar quedas no número de nascimentos pelo quarto ano consecutivo.

O Politburo do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, um de seus mais altos órgãos de governo, reconheceu nesta segunda-feira após uma reunião a portas fechadas que é necessário dar "passos decisivos" que respondam ao "problema do envelhecimento" e melhorar "a estrutura populacional" do país.