A China vacinará 50 milhões de pessoas de grupos de alta prioridade para os feriados do Ano Novo lunar, que começa no dia 12 de fevereiro de 2021, com o objetivo de prevenir surtos durante o maior deslocamento interno do mundo que ocorre todos os anos, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pela imprensa local.

Profissionais de saúde e membros da polícia serão os primeiros entre os grupos nessa campanha em massa de vacinação, de acordo com o jornal independente "South China Morning Post", de Hong Kong.