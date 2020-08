O governo da China criticou nesta sexta-feira a ordem dos Estados Unidos de proibir transações com as companhias de tecnologia ByteDance e Tencent, desenvolvedores do TikTok e WeChat, respectivamente, e prometeu uma resposta à altura.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, cobrou do governo americano "ouvir as vozes racionais de seu país e da comunidade internacional, corrigir seus erros e parar de politizar assuntos econômicos e oprimir as empresas".