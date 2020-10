6 out 2020

EFE Pequim 6 out 2020

A China já solicitou um "debate preliminar" com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para que o órgão internacional avalie as vacinas desenvolvidas no país asiático e possa dar a liberação posterior para que seja utilizada em outros países.

A coordenadora de medicamentos essenciais da OMS na região do Pacífico Ocidental, Socorro Escalante, afirmou hoje durante entrevista coletiva virtual que a China já tem quatro vacinas que foram autorizadas para utilização em casos de emergência.