A China está interessada em investir pesadamente em obras de infraestrutura no Brasil e em elevar suas importações de alimentos do país, afirmou nesta sexta-feira o chanceler Ernesto Araújo ao resumir suas conversas com o ministro das Relações Exteriores chinês nesta semana.

Ernesto Araújo conversou com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, tanto na terceira reunião do Diálogo Estratégico Global Brasil-China na quinta-feira em Brasília como na reunião desta sexta-feira no Rio de Janeiro entre os chanceleres dos países dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).