A China reduzirá o uso do ar condicionado na sala do Conselho de Segurança da ONU neste mês em que ocupará a presidência rotativa do órgão, anunciou nesta segunda-feira o embaixador chinês nas Nações Unidas, Zhang Jun, em sua conta no Twitter.

Com esta medida, o diplomata acredita poder contribuir “para poupar energia e reduzir as emissões de carbono”, segundo especificou a missão chinesa.