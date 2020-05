A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou nesta quinta-feira apenas um novo caso confirmado de Covid-19 no país, e nenhuma outra morte causada pela doença desde o balanço anterior.

De acordo com as autoridades, o único novo contágio em todo o país nas últimas 24 horas foi diagnosticado na província de Jilin, que faz fronteira com Rússia e Coreia do Norte.

Como se trata de um caso de contágio local, o país passou o dia sem novos casos importados do exterior, que tanto preocuparam o governo nas últimas semanas e que motivaram a proibição de estrada para estrangeiros desde 28 de março e o fechamento da fronteira com a Rússia no nordeste chinês.

A última vez que a China registrou dois dígitos em novos casos foi no dia 30 de abril, 12, a mesma quantidade que o total de positivos diagnosticados nos sete primeiros dias de maio.

As autoridades afirmam que 36 pacientes receberam alta médica nas últimas 24 horas, enquanto outros cinco melhoraram do estado grave. A China possui 260 casos ativos no momento, 18 deles em condição grave.

Desde o início da pandemia, o país contabiliza 4.633 mortes entre 82.886 casos confirmados, e 77.993 pessoas receberam alta. EFE

jt/vnm

(foto) (vídeo)