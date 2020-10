29 out 2020

EFE Pequim 29 out 2020

A Comissão Nacional de Saúde da China informou que foram diagnosticados na quarta-feira 23 contágios locais pelo novo coronavírus em um surto na província de Xinjiang, no noroeste, além de 24 casos em pessoas que o contraíram no exterior e estão agora em outras regiões do país.

Além desses 47 casos, outros 16 foram registrados como referentes a pessoas assintomáticas - a China não os inclui em seu balanço total de casos de covid-19 - e que voltaram de outros países.