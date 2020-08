A China chegou ao seu terceiro dia consecutivo de queda em casos do novo coronavírus, após a confirmação de 36 novos positivos na segunda-feira, depois de registrar 43 infecções no domingo e 49 no sábado, informou nesta terça a Comissão Nacional de Saúde.

A província de Xinjiang, no noroeste da China - onde um surto foi detectado há três semanas - voltou a liderar a estatística, com 28 das 36 novas infecções, enquanto o outro foco ativo do país asiático, a província de Liaoning, no nordeste, acrescentou mais dois contágios.