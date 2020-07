Pequim, capital da China, registrou no domingo um novo caso do novo coronavírus entre os quatro registrados nesse dia no país, informou nesta segunda-feira a Comissão Nacional de Saúde.

O caso de Pequim - onde foi detectado um novo surto de Covid-19 no mês passado em um mercado atacadista da cidade e que até o momento já infectou pelo menos 334 pessoas, segundo dados oficiais - é a única das quatro infecções que produzida por transmissão local.