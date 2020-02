A China registrou nesta quinta-feira novas 254 mortes por conta do coronavírus, no mesmo dia em que 15.152 novos casos foram confirmados depois que as autoridades de saúde em Hubei, província onde teve início o surto, alteraram os critérios de contagem dos infectados.

Segundo dados publicados hoje pela Comissão Nacional de Saúde, o número total de mortes pelo vírus sobe para 1.367, enquanto o número de infecções comprovadas é de 59.805.

A mudança no sistema de classificação dos casos na região centro-leste de Hubei significou que, durante o dia de ontem, 242 mortes e 14.480 novas infecções foram adicionadas ao balanço da província.

Isso representa de longe o maior número de mortes registradas em um único dia naquela província, cujo recorde diário de mortes tinha sido no último dia 10, com 103, embora a imprensa oficial tente acalmar a situação, assegurando que tudo se deve aos novos critérios.

As autoridades da província explicaram que "os pacientes que foram diagnosticados clinicamente" serão incluídos nos cálculos. Até agora, os casos foram confirmados por meio de exames realizados com equipamentos que estavam em falta na província, e os novos critérios darão aos médicos mais autoridade para poderem diagnosticar as infecções.

Na semana passada, as autoridades de saúde de Hubei disseram que começariam a reconhecer os resultados das tomografias para confirmar infecções, o que permitiria aos hospitais isolar os pacientes mais rapidamente.