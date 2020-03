A China registrou 42 novas mortes pela Covid-19, de acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira, sete a mais do que na véspera, por outro lado, as autoridades mostram otimismo diante da redução de novos casos registrados.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde do país, foram novos 202 casos até à meia-noite de hoje (13h de domingo no horário de Brasília), contra 573 contabilizados nas 24 horas anteriores.

Todas as mortes do boletim atualizado hoje aconteceram na província de Hubei, epicentro da epidemia e que segue em quarentena, fechada para entradas e saídas de pessoas, exceto em caso de emergências. Na região, aconteceram 196 dos 202 novos casos.

"A situação segue grave e complexa, com pressão de retorno. Temos que consolidar o progresso alcançado", admitiu em entrevista coletiva o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.

Entre os avanços que foram comemorados pelas autoridades estão a alta de 44.462 pacientes desde o início da epidemia.

No total, o país asiático apresenta balanço total de 2.912 mortos e 80.026 infectados desde que a doença começou a ser registrada, ainda em dezembro do ano passado.

TEMOR ESTRANGEIRO.

Zhao explicou que o governo chinês mantém atenções voltadas para a evolução da situação do coronavírus em outros países, já que cinco pacientes trouxeram a Covid-19 de fora do território, de Irã, Itália e Reuni Unido.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde, a China vem colaborando com outras nações que estão sendo afetadas pela propagação da doença, mais especialmente, com os governos iraniano e japonês, com envio de material de proteção, equipe médica, entre outras.

TRANSPLANTE DE PULMÕES.

Um hospital da China anunciou nesta segunda-feira que realizou na véspera um transplante dos dois pulmões de uma mulher, de 66 anos, que havia sido infectada pelo coronavírus. O procedimento aconteceu na unidade escola da Universidade de Zhejiang.

A paciente, que está em estado estável e com os órgãos funcionando de maneira correta, havia sido diagnosticada no dia 31 de janeiro.

De acordo com a agência pública de notícias "Xinhua", a mulher apresentou grave piora nos últimos dias, o que a levou para uma disfunção pulmonar irreversível. EFE

jt/bg

(foto) (vídeo)