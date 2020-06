A China detectou nas últimas 24 horas apenas três novos casos de Covid-19, um a menos que no dia anterior, dando continuidade a tendência de queda de infecções nas últimas semanas, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira pela Comissão Nacional de Saúde.

As três infecções foram diagnosticadas em pessoas que chegaram do exterior, os chamados casos "importados": dois foram localizados na província de Guangzhou, no sudeste, e um em Sichuan, no centro do país.

Segundo as autoridades, mais dez pacientes receberam alta, portanto o número de pessoas infectadas na China é de 58, sem qualquer caso grave desde o último sábado.

A Comissão não anunciou novas mortes por Covid-19; portanto, esse número se manteve em 4.634, entre os 83.043 infectados oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais 78.351 superaram a doença com sucesso e receberam alta.

Quanto aos infectados assintomáticos, a China registrou 21 novos casos, elevando para 174 o número total de pacientes assintomáticos em observação.