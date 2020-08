A Comissão Nacional de Saúde da China relatou que oito casos de pessoas com o novo coronavírus foram detectados na quarta-feira no país, todos contraídos no exterior, e anunciou que há 11 dias não ocorrem transmissões locais.

A entidade também disse que os chamados "casos importados" foram diagnosticados em viajantes do exterior na cidade de Xangai (2) e nas províncias de Sichuan (4) e Hebei (2).