A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou a detecção de 22 novos casos de coronavírus nesta terça-feira, dois dos quais foram adquiridos localmente na província de Yunnan, no sul do país, cenário de um pequeno surto nas últimas semanas.

As outras 20 infecções foram diagnosticadas em viajantes procedentes do exterior no município de Xangai (2) e nas províncias de Yunnan (6), Shaanxi (6), Jiangsu (2), Fujian (1), Guangzhou (1), Sichuan (1) e Gansu (1).