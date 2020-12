A China anunciou nesta quinta-feira "sanções recíprocas" a integrantes do governo, congressistas e funcionários de ONGs dos Estados Unidos, assim como a parentes dessas pessoas, por "se comportarem erroneamente" sobre assuntos relacionados a Hong Kong.

Além disso, as autoridades chinesas impedirão que os diplomatas americanos façam visitas temporárias sem visto às cidades de Hong Kong e Macau, anunciou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, em declarações reproduzidas pela imprensa local.

"A China novamente pede aos Estados Unidos que parem de interferir nos assuntos de Hong Kong e deixem de interferir nos assuntos internos do país, que não avancem mais e evitem seguir por esse caminho errado e perigoso", disse Hua.

Na terça-feira, a China antecipou que tomaria represálias contra os EUA por sancionarem 14 membros do Congresso Nacional do Povo que, segundo Washington, participaram da destituição de quatro parlamentares da oposição de Hong Kong.

Os 14 sancionados pelos Estados Unidos são vice-presidentes do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, órgão que elaborou a polêmica Lei de Segurança Nacional que Pequim impôs a Hong Kong em junho, disse o Departamento de Estado dos EUA.

Com essas sanções, Washington busca congelar todos os ativos que estes 14 indivíduos possam ter nos Estados Unidos e proibi-los de fazer transações financeiras com qualquer cidadão americano.

Em 11 de novembro, quatro deputados da oposição de Hong Kong foram destituídos depois que o comitê aprovou uma resolução que permitia ao governo local retirá-los do cargo, caso fosse considerado que estavam promovendo a independência de Hong Kong ou apoiando a intervenção estrangeira em assuntos internos. Pouco depois, os 15 parlamentares da oposição renunciaram a seus cargos.

A Lei de Segurança Nacional tinha como objetivo neutralizar a maior crise vivida recentemente em Hong Kong após a onda de protestos de 2019, que muitas vezes terminou em confrontos entre a polícia e manifestantes radicais.

Desde então, foram denunciadas diversas batidas policiais e prisões de ativistas, e alguns deles decidiram se exilar.