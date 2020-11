O governo da China suspendeu nesta quinta-feira a entrada no país de estrangeiros provenientes do Reino Unido, da Bélgica e das Filipinas, diante do aumento no número de casos de infecção pelo novo coronavírus nestas nações, conforme divulgaram as representações chinesas nestes países.

Nem mesmo estrangeiros com vistos ou permissão de residência em vigor poderão entrar na China, de acordo com as informações emitidas hoje.