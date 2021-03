A China registrou o primeiro caso local de infecção pelo novo coronavírus desde 14 de fevereiro deste ano, na cidade de Xiam, na região central do país, segundo informou a Comissão Provincial de Saúde de Shaanxi.

De acordo com o órgão, o diagnóstico é de uma mulher que trabalha em um dos hospitais de Xiam, com a coleta de análises no setor de isolamento da unidade, que se dedica a tratar pacientes com Covid-19.