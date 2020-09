A China planeja produzir 610 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus antes do final deste ano e 1 bilhão em 2021, afirmou nesta sexta-feira o diretor do Departamento de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Comissão Nacional de Saúde, Zheng Zhongwei.

Em uma entrevista coletiva sobre o avanço das vacinas na China, Zheng disse que 11 de cinco "plataformas" com a participação do país estão na fase 3 de testes clínicos sem apresentar efeitos adversos, acrescentando que esperam poder aplicar as vacinas "o mais rápido possível".