A equipe médica chinesa de combate à epidemia de coronavírus, liderada pelo pneumologista Zhong Nanshan, testou um novo método para detectar a doença Covid-19 através da extração de uma gota de sangue, cujos resultados podem ser obtidos em 15 minutos, informou a imprensa local nesta quarta-feira.

Segundo um artigo publicado pela equipe de Zhong no "Journal of Medical Virology", o método reduzirá consideravelmente o tempo de detecção da doença e também pode ser usado como um teste complementar para pacientes com testes negativos de ácido nucleico, o principal usado até agora.

O novo sistema de diagnóstico pode ser usado como um método de triagem rápida, uma vez que os testes atuais levam várias horas e requerem equipamento específico que às vezes não está disponível.

A equipe de pesquisa disse na publicação médica que o novo teste é "conveniente, rápido, seguro e altamente sensível", de acordo com o site chinês "The Paper".

Esse teste, que funciona com um reagente de detecção de anticorpos, foi experimentado em hospitais de todo o país em amostras clínicas de pacientes com Covid-19, em casos que verificaram a sensibilidade e especificidade de detecção do reagente e o valor da aplicação clínica, indica o portal.

Um teste de ácido nucleico viral requer de três a quatro horas, enquanto o reagente produz resultados em aproximadamente 15 minutos após coletar o sangue da ponta dos dedos. A equipe de investigação sugeriu que o teste de detecção rápida de anticorpos pode ser feito na cama de um paciente.

A expectativa da equipe é usar o novo teste durante o período de "circulação em larga escala, incluindo o retorno ao trabalho", na China, de acordo com a publicação.

Os novos casos de infecção por coronavírus na China totalizaram 24 positivos nas últimas 24 horas, além de mais 22 mortes, informou a Comissão Nacional de Saúde do país asiático.

De acordo com os últimos dados oficiais, o número total de mortes na China é de 3.158, enquanto o número de infectados até agora chegou a 80.778.