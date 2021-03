O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou nesta segunda-feira ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, que "a China está disposta a trabalhar com a Coreia do Norte e outras partes envolvidas para resolver o problema da península da Coreia e preservar a paz", informou a imprensa local.

Xi e Kim trocaram mensagens na embaixada da Coreia do Norte em Pequim, segundo a agência estatal chinesa "Xinhua", dois dias após o término das conversas entre delegações de China e Estados Unidos no estado americano do Alasca.