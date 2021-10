8 out 2021

EFE Pequim 8 out 2021

Gao Fu, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China. EFE/Arquivo

A China vai "esperar para ver" antes de adotar uma estratégia diferente da de "covid zero", disse Gao Fu, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país.

Gao, que fez um discurso em uma reunião de saúde pública da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), afirmou que a China "não está pronta" para se tornar uma sociedade que conviva com o vírus.