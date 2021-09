A ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla fez nesta sexta-feira fortes críticas à falta de união entre os países da América Latina, alegando o silêncio em relação ao que está acontecendo na Nicarágua, onde, de acordo com ela, "uma ditadura no melhor estilo da Coreia do Norte está à beira de se consolidar".

Chinchilla disse que a América Latina, que está "em seu ponto mais baixo de regionalismo", enfrenta vários desafios, incluindo em termos de democracia.