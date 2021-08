Pelo menos três pessoas morreram nesta quarta-feira e 37 ficaram feridas, seis delas gravemente, quando dois trens colidiram perto da cidade de Milavce, na República Tcheca.

De acordo com o Czech Railways - principal operador ferroviário do país -, o acidente ocorreu por volta das 8 horas (horário local, 3h de Brasília) perto da fronteira com a Baviera alemã, quando um trem expresso de Munique (Alemanha) colidiu com um trem suburbano.