O ator Chris Rock não apresentou queixa contra o vencedor do Oscar Will Smith, após ter sido, aparentemente agredido durante a cerimônia de entrega do prêmio, realizada ontem, conforme veiculou nesta segunda-feira a emissora de americana "CNN".

Smith deu um tapa em Rock durante a solenidade, realizada em Los Angeles, depois que o apresentador fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, que venceu como melhor ator, pela atuação em "King Richard: Criando Campeãs".