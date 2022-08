Um total de 150 obras da coleção de Paul Allen, cofundador da Microsoft que morreu em 2018, serão leiloadas em novembro pela Christie's em evento "histórico" que deverá angariar US$ 1 bilhão para fins filantrópicos.

Em comunicado, a Christie's não detalha as obras que serão colocadas à venda, embora acompanhe o texto com uma fotografia da pintura "La montagne Sainte-Victoire", de Paul Cézanne, pintada entre 1888 e 1890, e assegura que as peças da coleção abrangem um período de 500 anos de história da arte.