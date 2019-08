Dezenas de milhares de pessoas desafiaram neste sábado a chuva e a proibição policial para protestar nas ruas do distrito financeiro de Hong Kong, o 13º fim de semana consecutivo de manifestações contra o governo da China na cidade.

Por volta das 15h30 no horário local (4h30 em Brasília), as principais ruas de Hong Kong estavam lotadas de manifestantes e policiais do grupo especial antidistúrbios, que tentavam evitar que o protesto chegasse à sede do órgão que representa o governo chinês na cidade.