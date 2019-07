As torrenciais chuvas da época da monção atingiram com força o sul da Ásia nas últimas semanas, deixando pelo menos 526 mortos e vários milhões de deslocados por causa das inundações e dos deslizamentos de terra, informaram nesta quinta-feira as autoridades locais.

Com vários milhões de afetados e 287 mortos somente em julho, a Índia é o país mais afetado pelas precipitações que provocaram desabamentos, deslizamentos e inundações que chegaram a dois metros de altura.